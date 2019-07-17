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    Економіка та фінанси

    Нацбанк підвищив офіційний курс долара

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    Нацбанк підвищив офіційний курс долара

    Порівняно з 16 липня курс усіх валют (окрім фунта стерлінгів, курс якого впав) зріс

    На 17 липня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 липня встановлені на такому рівні:

    25.864142 грн за долар;

    29.027327 грн за євро;

    0.411760 грн за російський рубль;

    32.159679 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 16 липня курс усіх валют (окрім фунта стерлінгів, курс якого впав) зріс.

    Національний банк України станом на 17 липня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1177.560028 грн;

    Срібло — 12.739380 грн;

    Платина — 700.997903 грн;

    Паладій — 1300.546504 грн.

    Порівняно з 16 липня курс усіх металів зріс.

    Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.

    Національний банк курс валют ціни Фунт Стерлінгів
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