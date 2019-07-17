Нацбанк підвищив офіційний курс долара
Порівняно з 16 липня курс усіх валют (окрім фунта стерлінгів, курс якого впав) зрісНа 17 липня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 липня встановлені на такому рівні:
25.864142 грн за долар;
29.027327 грн за євро;
0.411760 грн за російський рубль;
32.159679 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 липня курс усіх валют (окрім фунта стерлінгів, курс якого впав) зріс.
Національний банк України станом на 17 липня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1177.560028 грн;
Срібло — 12.739380 грн;
Платина — 700.997903 грн;
Паладій — 1300.546504 грн.
Порівняно з 16 липня курс усіх металів зріс.
Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.