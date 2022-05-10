Сьогодні перший півфінал «Євробачення 2022»: коли виступить Україна

Серед учасників першого півфіналу буде український гурт Kalush Orchestra, яким букмекери пророкують перемогу

У вівторок, 10 травня, в Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення 2022». У ньому візьмуть участь 17 країн, з яких у фінал відберуть 10 кращих. Серед учасників першого півфіналу буде український гурт Kalush Orchestra, яким букмекери пророкують перемогу.

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

Перший півфінал «Євробачення 2022»: всі учасники та пісні:

1. Албанія

Ronela Hajati – Sekret

Албанська вокалістка відкриває півфінал. Букмекери прогнозують їй 25 місце.

2. Латвія

Citi Zēni – Eat Your Salad

Яскравий колектив з Риги виступить із запальними треком, але в успіху групи букмекери не впевнені.

3. Литва

Monika Liu – Sentimentai

32-річна литовська співачка представить красиву і ліричну пісню про кохання. Букмекерів номер не вразив - їй обіцяють одне з останніх місць на конкурсі.

4. Швейцарія

Marius Bear – Boys Do Cry

Шанси на перемогу молодого швейцарського виконавця оцінюють невисоко. Але може його пісня про дитинство сподобається слухачам.

5. Словенія

LPS – Disko

Від Словенії на конкурс поїде підліткова група з 5 учасників. Музиканти заспівають сумну і правдиву пісню про їх фронтмена, якого на дискотеці кинула дівчина. Прогноз букмекерів-39 місце.

6. Україна

Kalush Orchestra – Стефанія

Реп-фолк група Kalush Orchestra виступить під шостим номером. Саме їй з великим відривом обіцяють перемогу букмекери. Український гурт увійшов до числа небагатьох учасників, які виконали пісню рідною мовою, а не англійською. Пісня в етнічному стилі присвячена мамі соліста групи.

7. Болгарія

Intelligent Music Project – Intention

Після українців на сцену вийде болгарська група з великим досвідом виступів. Однак шанси на перемогу у неї дуже невисокі.

8. Нідерланди

S10 - De Diepte

21-річна голландська виконавиця виконає пісню в стилі альт-поп. Вона може пройти у фінал - букмекери поставили її на 9 місце.

9. Молдова

Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

Веселий і запальний трек молдавської групи в народному стилі може сподобатися глядачам, хоча експерти низько оцінюють шанси потрапляння у фінал.

10. Португалія

MARO - Saudade Saudade

Португальська співачка представить спокійну пісню англійською мовою.

11. Хорватія

Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Хорватська співачка з красивим і м'яким голосом виконає пісню про кохання. Прогноз букмекерів - 26 місце.

12. Данія

REDDI – The Show

Жіночий квартет з Данії точно запам'ятається глядачам незвичайною піснею в вінтажному стилі, хоч і має невисокі оцінки букмекерів.

13. Австрія

LUM! X feat. Pia Maria – Halo

Яскравий австрійсько-італійський різностатевий дует розташувався на 13 місці півфіналу і 30 місці в списку букмекерів.

14. Ісландія

Systur – Með Hækkandi Sól

Музичні критики обіцяють їм 33 місце тріо сестер, які з раннього дитинства співають разом. Вони представлять ніжну пісню під гітару.

15. Греція

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

25-річна греко-норвезька співачка виступить під номером 15. Шанси пройти у фінал у неї високі - музичним критикам дуже сподобалася її пісня.

16. Норвегія

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Загадковий колектив, який виступає передостаннім, не розкриває свої справжні особистості. Хлопці приховують обличчя і використовують псевдоніми. Букмекери вважають, що вони можуть потрапити в десятку кращих.

17. Вірменія

Rosa Linn – Snap

Молода вірменська співачка з піснею англійською мовою закриває конкурс.

У Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022». 8 травня урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці. Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.

Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

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