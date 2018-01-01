Нацбанк тричі виходив на міжбанк задля спасіння гривні

Нацбанк викупив на аукціоні 44 млн доларів за ціною не вище 27,44 грн

У вівторок, 6 лютого, Національний банк України тричі виходив на міжбанківський валютний ринок, щоб не допустити надмірних коливань. Про це повідомляє сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів. Зранку регулятор двічі здійснював запит найкращого курсу й викупив частину доларів за 27,51 грн та 27,46 грн відповідно. Гривня



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Нацбанк викупив на аукціоні 44 млн доларів за ціною не вище 27,44 грн

У вівторок, 6 лютого, Національний банк України тричі виходив на міжбанківський валютний ринок, щоб не допустити надмірних коливань. Про це повідомляє сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Зранку регулятор двічі здійснював запит найкращого курсу й викупив частину доларів за 27,51 грн та 27,46 грн відповідно.

Гривня продовжувала зміцнюватися, і Нацбанк оголосив аукціон, на якому купив половину із запропонованих йому банками 88 мільйонів доларів за ціною не вище 27,44 грн.

Середньозважений курс опустився до рівня 27,47 грн/дол., що майже на 30 копійок нижче курсу НБУ, встановленого за підсумками торгів 5 лютого.

Фахівці пов’язують зміцнення гривні щодо долара насамперед із успішним розміщенням облігацій внутрішньої державної позики, здійсненої Міністерством фінансів. Приваблива прибутковість цих паперів для нерезидентів змушує їх продавати валюту для накопичення гривні та оплати за цінні папери України.

Як повідомлялося, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 18,24 коп. до 27,8546 UAH/USD, курс купівлі - на 20,07 коп. до 27,5114 UAH/USD.

Напередодні, 5 лютого, офіційний курс валют склав 27,89 грн/дол., 34,84 грн/євро та 4,98 грн за 10 російських рублів

Джерело: Радіо Свобода