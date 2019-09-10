Нацбанк вперше за останні три роки встановив курс долара нижче 25 грн



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За останні декілька місяців долар подешевшав на понад 2 гривні

Курс долара на 11 вересня 2019 року встановлений на рівні 24,88 гривні за долар

Національний банк України вперше за останні три роки встановив офіційний курс долара на 11 вересня 2019 року на рівні 24,88 гривні за долар.

Відповідні дані Нацбанк опублікував на своєму сайті.

Востаннє долар опускався нижче 25 гривень за долар у серпні 2016 року.

Зазначається, що за день Нацбанк знизив офіційний курс валют одразу на 14 копійок. За останні декілька місяців долар подешевшав на понад 2 гривні.

Також 10 вересня долар впав нижче 25 гривень і на міжбанківському валютному ринку.

Як повідомлялося, долар і євро дешевшають: курс валют на 10 вересня.