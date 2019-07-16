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    Економіка та фінанси

    Нацбанк встановив курс валют на 16 липня

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    Нацбанк встановив курс валют на 16 липня

    Порівняно з 15 липня курс гривні дещо знизився

    Національний банк України встановив курс валют на вівторок, 16 липня. Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,74 гривень за долар США.

    Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 липня встановлені на такому рівні:

    • 25,740920 гривень за долар;
    • 29,007443 гривень за євро;
    • 0,40970 гривень за російський рубль;
    • 32,27.6037 гривень за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 15 липня курс гривні дещо знизився.

    Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.

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