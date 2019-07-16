Нацбанк встановив курс валют на 16 липня
Порівняно з 15 липня курс гривні дещо знизився
Національний банк України встановив курс валют на вівторок, 16 липня. Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,74 гривень за долар США.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 липня встановлені на такому рівні:
- 25,740920 гривень за долар;
- 29,007443 гривень за євро;
- 0,40970 гривень за російський рубль;
- 32,27.6037 гривень за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 липня курс гривні дещо знизився.
Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.