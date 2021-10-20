Глава Мінцифри розповів про шахрайство через «Дію»

Михайло Федоров запевняє, що з додатком «Дія» пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами

З понад 500 звернень щодо шахрайств за кредитами лише в одному випадку йшлося про «Дію»

З мобільним додатком «Дія» пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, однак подібний випадок все ж був. Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю «Уніан».

Міністр зазначив, що з понад 500 звернень щодо шахрайств за кредитами, які надійшли в поліцію з початку року лише в одному випадку йшлося про «Дію», і шахрайку вже помістили під домашній арешт.

Федоров розповів про схему. За його словами, шахрай, знаючи паспортні дані та номер телефону жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорта, робить дубль sim-карти, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в «Дії» через BankID. Після цього йде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти.

Як заявив Федоров, в «Дії» безпосередньо неможливо взяти кредит, оскільки в сервісі відключені всі фінансові установи, що видають «швидкі гроші».

До слова, «Дія» запустить сервіси для ветеранів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів у жовтні перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

Як відомо, «жовті» covid-сертифікати теж можна згенерувати на Android: інструкція від «Дії». Раніше у додатку «Дія» з'явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат, але лише на iOS. Тоді у Мінцифри обіцяли згодом запустити послугу для Android.

Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».