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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зміцнив гривню на понеділок

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    Нацбанк зміцнив гривню на понеділок

    Курс долара на міжбанку в продажу піднявся на 19 копійок

    Національний банк України на 11 лютого 2019 року зміцнив курс гривні майже на 6 копійок - до 26,89 гривень за долар, порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 8 лютого.

    НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    - 100 доларів США - 2689,9993 гривні (-5,9367);

    - 100 євро - 3052,0732 гривні (-6,4651).

    В останній робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу піднявся на 19 копійок - до 26,17 грн/дол, курс у купівлі зріс на 17 копійок - до 27,12 грн/дол.

    За даними BIN.ua, з 1 по 8 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 57,18 коп., до 27,1494 грн/дол, курс купівлі знизився на 59,01 коп., до 26,8309 грн/дол.

    Середній курс купівлі євро знизився на 0,91 коп., до 30,3726 грн/дол, курс продажу знизився на 0,89 коп., до 30,9294 грн/дол.

    Раніше Нацбанк пояснив, чому зростає гривня. За даними регулятора, це пов'язано з активізацією іноземних інвестицій, стабільним експортом і спокоєм на валютному ринку.

    Також НБУ прогнозує зростання обсягів грошових переказів в Україну від трудових мігрантів у 2019 році на 5% - до $12,2 млрд.

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