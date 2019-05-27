Нацбанк зміцнив курс гривні



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Долар, за даними НБУ, подорожчав на 15 копійок, а євро - 14 копійок

Національний банк України на 28 травня зміцнив курс гривні майже на 15 копійок - до 26,32 гривні за долар - у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора в понеділок, 27 травня.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2632,5682 гривні;

100 євро - 2947,9499 гривні.

Торги за доларом на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 26,33-26,37, до закриття котирування становили 26,33-26,36. Торги за євро розпочалися з котирувань 29,4974-29,5370, до закриття котирування становили 29,4790-29,5047.

Нагадаємо, на 26 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,33 грн/дол.