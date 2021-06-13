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    Економіка та фінанси

    Над рекордним урожаєм зернових в Україні нависла загроза

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    Над рекордним урожаєм зернових в Україні нависла загроза
    Фото: з відкритих джерел

    Проблеми пов'язані, перш за все, не з якістю зерна, а з фітосанітарною ситуацією

    Експерти прогнозують у 2021 році рекордний урожай зернових на рівні 75 млн тонн, але фітосанітарна ситуація загрожує якості посівів. Про це розповіли учасники зернового ринку та експерти з міжнародної торгівлі, пише AgroРolit.com.

    За словами операційного партнера торгово-аналітичної компанії Barva Invest Богдана Костецького, зведення з полів демонструють тривожні сигнали через якість пшениці (загроза хвороб та засміченість посівів).

    Його стривоженість поділяє президент Української аграрної конфедерації (УЗК) Леонід Козаченко: «Формуючи партії нового врожаю зернових, українським аграріям варто звернути увагу на велику кількість нотифікацій. На жаль, сьогодні констатуємо факт: провалено роботу із знезараження вантажів, які відправляємо на експорт».

    Як пояснив ситуацію президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, нотифікації пов'язані, перш за все, не з якістю зерна, а з фітосанітарною ситуацією, яка склалася в Україні – це стосується амброзії та грибкових захворювань.

    «Ми зустрічалися на великій нараді з багатьма трейдерами і представниками портів, а також підписали меморандум з Держпродспоживслужбою і розробили механізми, які дозволять суттєво покращити картину з нотифікаціями продукції. В основному це стосується претензій, які надіслала нам китайська сторона», – пояснив Микола Горбачов.

    Раніше повідомлялося, що цього року в Україні очікується хороший урожай озимої пшениці та яблук.

    Однак, поки що ціни в Україні ростуть. Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначилось на вітчизняному агарному секторі, внаслідок чого вартість сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року.

    Також в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

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    Теги: експорт ціни Меморандум партії урожай президент пальне пільги хліб
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    Над рекордним урожаєм зернових в Україні нависла загроза