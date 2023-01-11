Нові обмеження цін на російську нафту: якими будуть ліміти

У грудні ціна експорту російської нафти була обмежена санкціями на рівні 60 доларів за барель

Представники США та країн Європи обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого. Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні продукти, такі як дизельне паливо, а інший – на дешеві, такі як мазут. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

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Вибір ціни для двох нових лімітів має стати центральною темою переговорів між американськими та європейськими чиновниками.

У грудні США, Європейський Союз та союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Ці санкції мали відносно помірний вплив на світові ціни, зокрема внаслідок того, що РФ створила так званий «тіньовий флот танкерів» – суден із невідомими власниками для обходу санкції щодо експорту сирої нафти з Росії.

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Санкції щодо нафтопродуктів можуть мати більші економічні наслідки, особливо з огляду на те, що вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки. Очікується, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт нафтопродуктів, що може вплинути на світові ціни.

Флот суден, які можуть перевозити нафтопродукти, є меншим та більш специфічним, що означає, що Росія матиме менше можливостей постачати дизельне паливо та інші продукти будь-яким покупцям на нові ринки в Латинській Америці та Африці. Індія і Китай. Ці країни є найбільшими імпортерами російської нафти, і самі ж є великими нафтопереробниками, тож навряд чи купуватимуть російські нафтопродукти, які зазвичай йдуть до Європи.

Без доступу до європейського ринку та під впливом західних санкцій щодо поставок в інші країни, російське виробництво нафтопродуктів може скоротитися, що зменшить світову пропозицію.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це рішення спричинило зниження експорту російської нафти морським шляхом у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік.

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Тим часом російський рубль посилив різке падіння у грудні через зниження світових цін на нафту та санкції Заходу, націлені на енергетичний сектор РФ, і досяг у четвер восьмимісячного мінімуму.

У той же час, за іфнормацією ЗМІ, у 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.