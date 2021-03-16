Корінна американка вперше стала міністром в уряді США

Деб Хааланд – представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико

60-річна Деб Хааланд стала главою міністерства внутрішніх справ США

Сенат США затвердив корінну американку Деб Хааланд на посаді глави міністерства внутрішніх справ США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на результати голосування у верхній палаті Конгресу.

Так, 60-річна Хааланд стала першою представницею корінного населення, яка отримала посаду міністра

Наголошується, що на посаді вона буде займатися питаннями землекористування, а також візьме участь у здійсненні запропонованої президентом США Джо Байденом політики щодо зміни клімату.

Раніше Хааланд заявила, що для неї буде великою честю допомогти команді Байдена «відновити відносини між урядом і племенами, які були підірвані адміністрацією Трампа».

Деб Хааланд – представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико. У завдання міністра внутрішніх справ, зокрема, входить відносини уряду США з корінними народами, а також розробка політики на землях федерального і племінного підпорядкування.

До слова, раніше кандидат на посаду глави ЦРУ окреслив у Сенаті виклики для США.