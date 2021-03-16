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    Корінна американка вперше стала міністром в уряді США

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    Деб Хааланд &ndash; представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико - Корінна американка вперше стала міністром в уряді США

    Деб Хааланд – представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико

    60-річна Деб Хааланд стала главою міністерства внутрішніх справ США

    Сенат США затвердив корінну американку Деб Хааланд на посаді глави міністерства внутрішніх справ США.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на результати голосування у верхній палаті Конгресу.

    Так, 60-річна Хааланд стала першою представницею корінного населення, яка отримала посаду міністра

    Наголошується, що на посаді вона буде займатися питаннями землекористування, а також візьме участь у здійсненні запропонованої президентом США Джо Байденом політики щодо зміни клімату.

    Раніше Хааланд заявила, що для неї буде великою честю допомогти команді Байдена «відновити відносини між урядом і племенами, які були підірвані адміністрацією Трампа».

    Деб Хааланд – представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико. У завдання міністра внутрішніх справ, зокрема, входить відносини уряду США з корінними народами, а також розробка політики на землях федерального і племінного підпорядкування.

    До слова, раніше кандидат на посаду глави ЦРУ окреслив у Сенаті виклики для США.

    Теги: МВС США міністр кадрові зміни Сенат США уряд населення
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