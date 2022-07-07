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    Політика

    ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень

    ЗСУ мужньо відстоює українські землі і має добрі новини - ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень
    ЗСУ мужньо відстоює українські землі і має добрі новини
    фото: facebook / Генеральний штаб ЗСУ

    Окупанти втрачають свої інфраструктурні точки зі зброєю

    Українські військові продовжують боротися з окупантами та мають успіхи у знищені ворога. Так, від 28 червня Збройні сили розбили 16 складів російської зброї, які були розміщені на окупованих територіях. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

    За останній тиждень окупанти втратили наступні склади зброї:

    • 28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.
    • 28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.
    • 1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.
    • 1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.
    • 2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.
    • 2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.
    • 3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.
    • 4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.
    • 4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.
    • 4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.
    • 5 липня. Донецьк. Удар по базі РФ на «КамАЗ центр».
    • 5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.
    • 6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.
    • 6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.
    • 6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.
    • 6 липня. Херсон. Вибух на складі РФ.

    Нагадаємо, Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат.

    Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

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    Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Генштаб Донеччина Херсонщина Харківщина Україна Херсон окупація Макіївка #stoprussia
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    ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень