ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень
Окупанти втрачають свої інфраструктурні точки зі зброєю
Українські військові продовжують боротися з окупантами та мають успіхи у знищені ворога. Так, від 28 червня Збройні сили розбили 16 складів російської зброї, які були розміщені на окупованих територіях. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
За останній тиждень окупанти втратили наступні склади зброї:
- 28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.
- 28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.
- 1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.
- 1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.
- 2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.
- 2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.
- 3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.
- 4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.
- 4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.
- 4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.
- 5 липня. Донецьк. Удар по базі РФ на «КамАЗ центр».
- 5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.
- 6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.
- 6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.
- 6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.
- 6 липня. Херсон. Вибух на складі РФ.
Нагадаємо, Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат.
Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.