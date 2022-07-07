ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень

Окупанти втрачають свої інфраструктурні точки зі зброєю

Українські військові продовжують боротися з окупантами та мають успіхи у знищені ворога. Так, від 28 червня Збройні сили розбили 16 складів російської зброї, які були розміщені на окупованих територіях. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За останній тиждень окупанти втратили наступні склади зброї:

28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.

28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.

1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.

1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.

2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.

2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.

3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.

4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.

4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.

4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.

5 липня. Донецьк. Удар по базі РФ на «КамАЗ центр».

5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.

6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.

6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.

6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.

6 липня. Херсон. Вибух на складі РФ.

Нагадаємо, Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.