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    Події в Україні

    Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній

    Під час обстрілів постраждала колонія на Харківщині - Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній
    Під час обстрілів постраждала колонія на Харківщині
    фото: Міністерство юстиції

    У результаті обстрілів постраждали п'ять виправних установ

    Війна не оминула в’язничну систему Україні. У зоні ведення бойових дій перебувають 33 в'язничні установи. Хоча декілька таких об'єктів були законсервовані ще до початку вторгнення в Україну, більшість з них – це працюючі установи, які щодня стикаються із викликами воєнного часу.

    Як повідомляє Міністерство юстиції України, від початку повномасштабного вторгнення Росії в України від обстрілів постраждали 5 установ. Зокрема, пошкоджень за наслідками влучання зі зброї завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та на Харківщині. На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах, за даними ДКВС одна особа отримала легкі тілесні ушкодження.

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    Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній
    Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній
    Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній

    При тимчасовій окупації окремих міст чи районів у містах установи виконання покарань також були захоплені агресором. Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями.

    В установах, що перебувають в епіцентрі бойових дій, адміністрація стикається з гострими питаннями постачання питної води, тепло- та енергопостачання, порушується телефонний та інтернет-зв'язок, в установах південного регіону виникають проблеми з мобільним зв’язком українських операторів;

    Загалом в установах у зонах бойових дій є складнощі з доставкою продуктів харчування та медикаментів безпосередньо до установ, деякі постачальники опалювальних ресурсів (вугілля та дров) не виконують свої зобов'язання.

    Теги: росія окупанти війна Міністерство юстиції СІЗО колонія Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти захопили п’ять СІЗО та колоній