«Нафтогаз» запроваджує нові умови постачання палива на ТЕС

Рішенням уряду на компанію покладені спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу для 12 ТЕС до 30 квітня 2022 року

Три ТЕС отримуватимуть газ на спеціальних умовах

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» почала постачати паливо для трьох теплоелектростанцій у межах покладених на компанію спеціальних обов’язків (ПСО). Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» розпочала постачання природного газу для забезпечення сталої роботи трьох ТЕС», – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що рішенням уряду на компанію покладені спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу для 12 ТЕС до 30 квітня 2022 року. Наразі вже підписано договори із чотирма електростанціями, із рештою – на опрацюванні.

«Ресурсу природного газу вистачить для задоволення потреб всіх споживачів компанії. За 11 березня «Нафтогаз Трейдинг» поставила споживачам близько 76 млн кубометрів природного газу», – додали в пресслужбі.

Як повідомлялося, в Україні з 1 березня 2022 року почала діяти постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

Згідно з документом, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» постачає природний газ для дванадцяти ТЕС з дати укладання договору і до 30 квітня поточного року включно за ціною 7 080 грн з урахуванням ПДВ за тисячу кубометрів.

12 березня президент Зеленський розповів, як Україна здолає дефіцит пального. Перед цим Кабмін придумав, як ліквідувати дефіцит пального на АЗС і зменшити ціни.

Читайте також: