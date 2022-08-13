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«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
фото з відкритих джерел

Після оприлюднення балансу газу стане зрозуміло, чи є в Україні дефіцит газу, – нардеп Олексій Кучеренко

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що НАК «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни. Про це Кучеренко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп пояснив, що уряд разом з «Нафтогазом» мав би зробити розрахунки та оприлюднити річний баланс газу і тоді б стало зрозуміло, скільки потрібно дотацій з бюджету, аби закупити імпортного палива.

«Завдяки правкам нашої команди у законі 7427 міститься вимога, відповідно до якої Міністерство енергетики разом з «Оператором ГТС» та «Нафтогазом» повинні надати Держаудитслужбі прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на період від другого кварталу 2022 року до першого кварталу 2023 року з урахуванням руху природного газу з підземних сховищ України», – зазначив Кучеренко.

За його словами, після того, як буде надано такий баланс, Держаудитслужба зможе вирахувати суму прогнозної необхідної компенсації з бюджету для виконання «Нафтогазом» спеціальних обов'язків (з метою стримування ціни газу для населення – «Главком»).

«Водночас наша тимчасова спеціальна комісія матиме змогу дослідити наявність чи відсутність дефіциту власних ресурсів газу «Нафтогазу» для виконання спеціальних обов'язків. Крім того, думаю, що в процесі роботи парламентської тимчасової спеціальної комісії  ми з'ясуємо, чому не були виконані завдання, визначені указом президента на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки» від 2 грудня 2019 року, зокрема і щодо необхідності щорічного затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України», - підкреслив політик.

До слова, Кучеренко також анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур.

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Теги: Олексій Кучеренко Нафтогаз України ГТС

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