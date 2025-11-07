«Нафтогаз» та польська Orlen узгодили збільшення постачання американського газу до України

Угода була підписана за підтримки та в присутності міністра енергетики України Світлани Гринсук, міністра енергетики Польщі Мілоша Мотика, міністра енергетики США Кріса Райта та міністра внутрішніх справ США Дага Бергама.

Підписана угода вирішує одразу два критично важливі завдання для України

Група «Нафтогаз» узгодила із польською компанією Orlen та американськими партнерами нові поставки американського LNG в Україну для сталого проходження опалювального сезону. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, повідомивши про домовленість щодо щонайменше 300 млн куб. м додаткового газу, інформує «Главком».

«Це черговий крок у продовження нашої стратегічної співпраці з Orlen щодо постачання американського LNG на український ринок», – наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України».

За його словами, ця угода вирішує одразу два критично важливі завдання для України:

забезпечення додаткових обсягів імпортного газу, які вкрай потрібні в опалювальний сезон через російські атаки.

кредитне плече. Партнери разом з експортно-кредитною агенцією Польщі KUKE надають «Нафтогазу» кредитне плече для постоплати поставлених обсягів, що допомагає покривати дефіцит ліквідності в поточний момент.

«Сьогодні на полях P-TEC ми зафіксували основні умови та вже плануємо поставки. Контракт з кредитним плечем (постоплата) та страхові інструменти підпишемо незабаром», – додав Сергій Корецький.

Угода була підписана за підтримки та в присутності міністра енергетики України Світлани Гринсук, міністра енергетики Польщі Мілоша Мотика, міністра енергетики США Кріса Райта та міністра внутрішніх справ США Дага Бергама.

Нагадаємо, три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну за спільним маршрутом Трансбалканським напрямком на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн кубометрів на добу.