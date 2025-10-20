Головна Гроші Економіка
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти

glavcom.ua
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
Зеленський детально розповів про три ймовірні проєкти із США
фото: Telegram/Zelenskiy_official

LNG-термінал в Одесі, будівництво енергоблоків на українських АЕС та видобуток нафти цікавить американських інвесторів

Енергетичні компанії США планують вийти на український ринок. Володимир Зеленський розповів про деталі можливих спільних проєктів з американцями. Про це президент повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент України розповів про зацікавленість американців в українському ринку. Йдеться про домовленості щодо газової та атомної енергетики та нафти. Зеленський детально розповів про три проєкти, один із них передбачає постачання американського LNG (зрідженого природного газу) до України.

«Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоби Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили й  у Білому домі, й американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що в нас найбільше газосховищ, що в нас є мережа», – розповів глава держави. Цей проєкт та постачання американського газу допоможе Україні краще відновлювати енергетичні втрати через російські удари по інфраструктурі.

Другий проєкт стосується атомної енергетики та будівництва енергоблоків на українських АЕС. Однак деякі з них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Тож президент повідомив про можливе будівництво нових додаткових енергоблоків за умови співпраці зі США.

«Є 15 блоків. Із шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт», – розповів Зеленський. Він також підкреслив про переваги України для США у найбільшому підземному газосховищу.

Україна може також запропонувати США дешевше зберігання газу в сховищах та надати можливість американським компаніям використовувати газотранспортну систему України. Завдяки цьому вони зможуть транспортувати газ через Україну до Словаччини та Угорщини.

Третій проєкт, про який розповів президент, передбачає домовленості щодо заміщення російської нафти у Європі. У цьому випадку Україна може запропонувати Штатам наш нафтопровід Одеса – Броди. «Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід», – додав Володимир Зеленський.

Завдяки нафтогону Одеса-Броди можливо буде транспортувати нафту із Чорного моря через Україну до Європи та позбутися залежності від російського постачання.

Також Володимир Зеленський розповідав, як уряд рятує ситуацію із загрозою енергетиці України. Президент повідомив про домовленості зі Словаччиною та американськими енергетичними компаніями. Також Зеленський розкрив можливі шляхи транспортування газу до України.

Володимир Зеленський США енергетика атомна енергетика нафта газ

