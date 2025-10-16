Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон
Одноразова допомога взимку: кому Кабмін планує видати 6 500 грн
фото з відкритих джерел

Програма «Тепла зима» передбачає виплати для дітей з малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю та одиноких пенсіонерів

Кабмін планує запровадити одноразову фінансову допомогу для понад 660 тисяч українців на зимовий період 2025-2026 років. На це передбачено 4,3 млрд гривень із держбюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Спільний представницький орган об’єднань профспілок.

Уряд розробив програму «Тепла зима», яка передбачає виплати по 6 500 грн для певних категорій українців. Наразі проєкт документу оприлюднено для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Допомогу отримають діти з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи, а також одинокі пенсіонери.

Особлива увага приділяється дітям з малозабезпечених родин (335,86 тис.) та дітям внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.). Загалом допомогу отримають понад 660 тисяч осіб, а кошти будуть спрямовані із держбюджету у розмірі 4,3 млрд грн.

Виплати будуть зараховані на спеціальний поточний рахунок або на віртуальну платіжну картку «Дія.Картка» і доступні для використання протягом 180 днів після зарахування.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги, яка з 1 січня 2026 року замінить державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Нова допомога об’єднає кілька видів державної підтримки і надаватиметься найуразливішим категоріям населення як інструмент боротьби з бідністю та складними життєвими обставинами. Розмір виплати визначатиметься як різниця між базовою величиною для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати.

Читайте також:

Теги: Кабмін законопроєкт населення опалювальний сезон пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС
Путін нервує. Позиції США та Китаю поступово зближуються
27 вересня, 21:30
Володимир Горковенко стверджує, що рієлтори створюють перешкоди для приватних осіб, які намагаються продати своє майно самотужки
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів
17 вересня, 08:59
Рішення дозволить зробити сировинну галузь прозорішою та зрозумілішою для іноземних інвесторів
Уряд оновив підходи до обліку корисних копалин
26 вересня, 15:04
Ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру Одеси
Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч
2 жовтня, 05:57
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
10 жовтня, 22:37
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання? влада
18 вересня, 15:50
Міноборони отримало додаткове фінансування
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
22 вересня, 20:52
Зеленський: Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
8 жовтня, 20:50
Італія вводить серйозні обмеження щодо опалення
Штраф до €3 тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
10 жовтня, 14:18

Особисті фінанси

Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон
Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон
Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців
Держава зможе отримати доступ до даних онлайн-продавців
В Україні змінився ринок праці: які «чоловічі» професії опановують жінки
В Україні змінився ринок праці: які «чоловічі» професії опановують жінки
Середня зарплата 23 тис грн: хто в Україні заробляє найбільше та найменше
Середня зарплата 23 тис грн: хто в Україні заробляє найбільше та найменше
«Нафтогаз» пояснив, хто отримає знижку за оплату газу
«Нафтогаз» пояснив, хто отримає знижку за оплату газу
Нацкешбек: Мінекономіки повідомило, коли українці отримають виплати за серпень
Нацкешбек: Мінекономіки повідомило, коли українці отримають виплати за серпень

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua