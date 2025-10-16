Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон

Програма «Тепла зима» передбачає виплати для дітей з малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю та одиноких пенсіонерів

Кабмін планує запровадити одноразову фінансову допомогу для понад 660 тисяч українців на зимовий період 2025-2026 років. На це передбачено 4,3 млрд гривень із держбюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Спільний представницький орган об’єднань профспілок.

Уряд розробив програму «Тепла зима», яка передбачає виплати по 6 500 грн для певних категорій українців. Наразі проєкт документу оприлюднено для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Допомогу отримають діти з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи, а також одинокі пенсіонери.

Особлива увага приділяється дітям з малозабезпечених родин (335,86 тис.) та дітям внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.). Загалом допомогу отримають понад 660 тисяч осіб, а кошти будуть спрямовані із держбюджету у розмірі 4,3 млрд грн.

Виплати будуть зараховані на спеціальний поточний рахунок або на віртуальну платіжну картку «Дія.Картка» і доступні для використання протягом 180 днів після зарахування.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги, яка з 1 січня 2026 року замінить державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Нова допомога об’єднає кілька видів державної підтримки і надаватиметься найуразливішим категоріям населення як інструмент боротьби з бідністю та складними життєвими обставинами. Розмір виплати визначатиметься як різниця між базовою величиною для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати.