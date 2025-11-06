Польща забезпечить Словаччину американським газом

Польща планує постачати до Словаччини американський газ, який має замінити російські енергоресурси

Польща найближчим часом може стати хабом для постачання зрідженого природного газу (LNG) зі США до Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського президента Кароля Навроцького, якого цитує PAP.

Політик нагадав, що Польща вже має термінал у Свіноуйсьце та інтерконектор, а незабаром завершиться будівництво плавучого термінала на Балтійському морі. «Перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними – повна незалежність від російського газу», – сказав Навроцький.

Словацький президент Петер Пеллегріні зазначив, що пропозиція президента Польщі та дії польського уряду «дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем».

За словами очільника Словаччини, це можливість диверсифікувати енергопостачання країни та використовувати інфраструктуру, «в яку ми інвестували разом із Польщею». «Звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами», – додав він.

За даними Reuters, Польща працює над угодою з імпорту зрідженого природного газу зі США для постачання в Україну та Словаччину. Офіційні особи планують оголосити про спільну декларацію щодо збільшення імпорту після зустрічі сторін на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах пізніше цього тижня. Потенційні обсяги постачання у південному напрямку через Польщу можуть становити до 4-5 млрд кубометрів газу на рік, що приблизно відповідає річному споживанню газу в Словаччині.

Нагадаємо, Чехія запропонувала Словаччині прискорену підтримку у сфері газопостачання після того, як міністри енергетики ЄС ухвалили рішення про поступову відмову від імпорту російського газу, із запланованою повною забороною на січень 2028 року. Братислава, разом з Угорщиною, стала єдиною країною, яка відмовилася підтримати це рішення, посилаючись на ризики для безпеки та цінову нестабільність.