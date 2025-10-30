Головна Країна Події в Україні
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Потужності для імпорту газу з Греції в Україну забронювали компанії Depa Commercial, D.Trading та Axpo Trading
До моменту зупинки транспортування в Україну було доставлено 18 млн кубометрів природного газу

Три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну за спільним маршрутом Трансбалканським напрямком на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на галузеве видання ExPro.

Потужності для імпорту газу з Греції в Україну забронювали грецька Depa Commercial, D.Trading (дочірня компанія найбільшої української газовидобувної групи ДТЕК) та швейцарська Axpo Trading.

Оператори газотранспортної системи України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції пропонували до бронювання на листопад потужності в цілому майже 1,9 млн кубометрів на добу.
На вересень та жовтень компанії не бронювали потужності по цьому маршруту, внаслідок чого імпорт газу не здійснювався, зазначає видання. Маршрут фактично працював упродовж двох місяців (липень-серпень), а постачання припинилися у вересні 2025 року через високі тарифи та відсутність довгострокових гарантованих умов доступу до потужностей.

Загалом, за оцінками ExPro, до моменту зупинки транспортування в Україну було доставлено 18 млн кубометрів природного газу. Бронювання потужностей на листопад пов’язано передусім зі зниженням тарифів молдовським та румунським операторами ГТС. Наприкінці минулого тижня вони затвердили знижку 50% на тариф на транзит газу маршрутом Route 1 на шість місяців – до кінця квітня 2026 року.

Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви фото 1
Інша причина більшого інтересу до цього маршруту – потреби України в збільшенні імпорту природного газу напередодні опалювального сезону після суттєвого обвалу внутрішнього видобутку внаслідок російських атак.

Як повідомлялося, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи – підключені до тепла. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму. Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж. У рамках підготовки замінено 340 км мереж та проведено капітальні ремонти.

Теги: Греція газ

