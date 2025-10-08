Головна Думки вголос Сергій Фурса
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чи замерзнемо ми всі взимку?

Схоже, газу у сховищах до весни може й не вистачити

Чи замерзнемо ми всі взимку? Росіяни дуже стараються. Нам би цього не хотілось. І логічно робити такі кроки, які віддаляють нас від цього сценарію. А не наближають…

Натомість..

Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.

Що сталось? Росіяни весь рік бʼють по газовій інфраструктурі. Особливо активно останнім часом. Це не могло не минутись без наслідків.

Як результат, газу власного видобутку не вистачить. Причому не вистачить сильно. Запасу у сховищах не вистачить, щоб цей дефіцит компенсувати. Тут скажімо «щире дякую» пану Чернишову і Ко, що рік тому показував прекрасні фінансові результати Нафтогазу, продаючи газ, який продавати не можна. В результаті активної закачки цього року (і активного залучення грошей партнерів під це) вдалося відновити певний рівень. Але не більше.

Отже, в країні стараннями росіян буде дефіцит газу. Щось нагадує? Так, 2022 рік і активні удари росіян по запасам бензину. Черги, дефіцит. Оце все. До речі, тоді також у кризу входили із фіксованою ціною бензину. І поки це неподобство не відмінили, шалений дефіцит лишився.

Тобто є досвід, як робити не треба. Але ми вперто повторюємо помилки.

Як вдалося подолати бензинову кризу у 2022 році? Ринок. Ціна стала ринковою і люди, що хотіли заробити гроші, завезли в країну достатньо бензину. Так, ціна виросла. Але люди продовжували купляти, незважаючи на «зубожіння». Країна поїхала.

Увага, питання. Чому з газом має бути інакше? А якщо закони ринку скрізь однакові, то чи не варто було б до них дослухатися. І витрачати гроші на субсидії для тих, хто дійсно не може заплатити. Замість того, щоб робити газ дешевим для всіх.

Знов буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знов згадаємо «справу Фірташа», коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не буде сприяти ощадливому споживанню. А отже буде посилювати дефіцит.

Отже, це рішення призведе до

  • посилення дефіциту;
  • зростанню корупційних ризиків;
  • більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо 1-2 млрд доларів гранту від норвежців. Але мріяти можна).

І знов ці кляті популярні рішення замість правильних. Знов цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

І якби питання було тільки в затратах. Можна сказати, що за все заплатить Європа. Чи заплатить чи ні питання відкрите, але сказати то можна. А поки махнути рукою і закрити очі, не дивлячись у сторону фінансів «Нафтогаза», який буде купляти дорого і продавати дешево. Типу якось потім само розсмокчиться.

Але дефіцит газу взимку на тлі проблем, як мінімум регіональних, з електрикою, це не дуже приємна історія. І популізм замість ринкових механізмів посилює цей дефіцит. Спитайте зараз у росіян, нам же всім подобаються відосики з чергами на Росії за бензином, правда?

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі і мати цей газ?

І чому знов одні і ті самі граблі….

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: газ економіка Нафтогаз України

