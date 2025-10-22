Головна Країна Події в Україні
Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині
Рятувальники ліквідували всі пожежі
На Полтавщині внаслідок російських ударів у ніч на 22 жовтня пошкоджені об’єкти підприємств нафтогазової промисловості. Рятувальники показали фото наслідків, передає «Главком».

Надзвичайники ліквідували всі пожежі.

На місцях працювали 126 рятувальників та 37 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, уночі ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. «Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. 

