Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині

На Полтавщині внаслідок російських ударів у ніч на 22 жовтня пошкоджені об’єкти підприємств нафтогазової промисловості. Рятувальники показали фото наслідків, передає «Главком».

Надзвичайники ліквідували всі пожежі.

На місцях працювали 126 рятувальників та 37 одиниць техніки ДСНС.

5 фото На весь екран







фото: ДСНС Полтавщини

Нагадаємо, уночі ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. «Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.