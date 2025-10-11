В Охтирці у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина

Частина споживачів може тимчасово залишатися без газу

В Охтирці Сумської області під час робіт у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську філію «Газмережі».

«Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління «Охтирканафтогаз», у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина. Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу», – йдеться у дописі.

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.

Зверніться до аварійної газової служби – 104.

«Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання. Дякуємо за розуміння та просимо дотримуватись правил безпеки!», – наголосила Сумська філія «Газмережі».

Як повідомлялося, Україна має два плани дій щодо газової інфраструктури в умовах постійних атак з боку Росії. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

До слова, у середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.