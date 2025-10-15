«Нафтогаз» пояснив, хто отримає знижку за оплату газу

Компанія запровадила знижку для тих, хто вчасно сплачує за газ і користується онлайн-сервісами

У «Нафтогазі» нагадали, що українці можуть зекономити на оплаті за газ. Знижка у розмірі 1% нараховується тим клієнтам, які оплачують рахунки через офіційні онлайн-сервіси компанії та роблять це до 15 числа кожного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГК «Нафтогаз України».

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що клієнти можуть платити менше за спожите паливо, якщо виконують кілька простих умов.

Зокрема, знижка діє для споживачів, які оплачують рахунки через онлайн-сервіси «Нафтогазу» – сайт компанії, особистий кабінет або чат-боти Gasua у Viber чи Telegram.

«Для отримання знижки у розмірі 1% необхідно здійснювати оплату через наші сервіси будь-яким зручним способом», – уточнили у компанії.

Водночас важливо вчасно розраховуватися за газ – до 15 числа кожного місяця. За дотримання цих умов знижка нараховується автоматично з наступного розрахункового періоду.

Наразі тариф для побутових споживачів становить 7,96 грн за кубометр. Як приклад, при споживанні 9,9 куб. м (соціальна норма на трьох осіб) сума до сплати складає 78,8 грн, а зі знижкою – 78,01 грн.

Нагадаємо, що в Україні за втручання в роботу газових лічильників чи самовільне підключення до мереж передбачені великі штрафи. Порушення можуть призвести до нарахування «необлікованих» обсягів газу, що значно збільшує суму у платіжці. У разі серйозних порушень сума штрафу може сягати сотень тисяч гривень.

В Україні споживачі зобов’язані щомісяця вчасно сплачувати за розподіл і постачання газу, інакше їм можуть призупинити подачу. Навіть незначна заборгованість може стати підставою для відключення, якщо боржник ігнорує попередження постачальника. Щоб відновити газопостачання, необхідно повністю погасити борг і оплатити вартість повторного підключення.