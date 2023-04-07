«Укрнафта» активізує буріння свердловин на заході України (фото)

Загалом на цьому родовищі буде п'ять нових похилоскерованих та горизонтальних свердловин

Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною

Державна нафтовидобувна компанія «Укрнафта» активізує буріння свердловин на заході України. Про це повідомив у п'ятницю новий гендиректор «Укрнафти» Сергій Корецький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що бурити будуть на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області, це єдине з родовищ регіону, яке відкрили у 21 столітті. На майданчиках вже йдуть підготовчі роботи.

Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною. Вона має розкрити перспективні відклади трьох горизонтів, прогнозний дебіт свердловини – 42 тонни на добу (близько 300 барелів).

Будь ласка, читайте текст після реклами

8 фото На весь екран















Загалом на цьому родовищі буде п'ять нових похилоскерованих та горизонтальних свердловин. Дві з них компанія пробурить за допомогою власного обладнання, ще три – із залученням зовнішніх підрядників, обраних на тендері.

Попередню свердловину на Верхньомасловецькому родовищі Укрнафта пробурила в кінці 2021 року. Її добова продуктивність становила 29 тонн нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укргазвидобування» пробурило розвідувальну свердловину, яка дає 460 тис. м³ газу на добу. За власними оцінками групи, це найпотужніша свердловина, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх двох з половиною роки.