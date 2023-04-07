«Укрнафта» активізує буріння свердловин на заході України (фото)
Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною
Державна нафтовидобувна компанія «Укрнафта» активізує буріння свердловин на заході України. Про це повідомив у п'ятницю новий гендиректор «Укрнафти» Сергій Корецький.
Зазначається, що бурити будуть на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області, це єдине з родовищ регіону, яке відкрили у 21 столітті. На майданчиках вже йдуть підготовчі роботи.
Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною. Вона має розкрити перспективні відклади трьох горизонтів, прогнозний дебіт свердловини – 42 тонни на добу (близько 300 барелів).
Загалом на цьому родовищі буде п'ять нових похилоскерованих та горизонтальних свердловин. Дві з них компанія пробурить за допомогою власного обладнання, ще три – із залученням зовнішніх підрядників, обраних на тендері.
Попередню свердловину на Верхньомасловецькому родовищі Укрнафта пробурила в кінці 2021 року. Її добова продуктивність становила 29 тонн нафти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укргазвидобування» пробурило розвідувальну свердловину, яка дає 460 тис. м³ газу на добу. За власними оцінками групи, це найпотужніша свердловина, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх двох з половиною роки.
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