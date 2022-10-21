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На Харківщині запрацювала нова свердловина з видобутку газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині запрацювала нова свердловина з видобутку газу
фото ілюстративне

Нова свердловина може давати 51 млн кубометрів газу на рік

«Укргазвидобування» запустило у Харківській області свердловину із добовим дебітом понад 140 тисяч кубометрів газу. Про це повідомив голова правління НАК  Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Нафтогаз» продовжує видобувати газ попри те, що частина наших видобувних потужностей знаходиться неподалік лінії фронту, деякі об’єкти були тривалий час окуповані, а більшість міжнародних сервісних компанії через війну не змогли продовжити роботу в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині – три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу.

«У річному вимірі – це 51 млн куб. м газу, які ми можемо тепер не імпортувати, і це означає, що Україна зекономить 102 млн доларів на імпорті газу тільки завдяки ефективній роботі однієї свердловини», – додав Вітренко.

Крім того, повідомляється, що компанії вдалося зберегти обсяг видобутку газу майже на довоєнному рівні. Падіння, враховуючи всі обставини, мінімальне – 2%.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на війну, українські буровики демонструють рекордні показники буріння та добової проходки.

Теги: Харківщина газ Укргазвидобування

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