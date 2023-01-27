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Найбагатша людина в Азії за два дні втратила $45 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найбагатша людина в Азії за два дні втратила $45 млрд
фото з відкритих джерел

До скандалу статки Адамі оцінювали в $125 млрд

Після різко негативного звіту американської компанії Hindenburg Research акції індійських компаній Adani Group втратили ринкову вартість майже на $45 млрд менш ніж за дві сесії. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що таке падіння чинить тиск на мільярдера Гаутама Адані, найбагатшої людини в Азії.

Hindenburg Research опублікувала звіт 24 січня. У ньому були численні звинувачення у корпоративних зловживаннях після дворічного розслідування щодо компаній магната. Adani Group заявила, що планує подати судовий позов. Компанії, пов'язані з Adani Group, планують у п'ятницю дати докладну відповідь на звіт, який вони назвали «фіктивною».

Видання повідомляє, що Новий рік почався погано для акцій Adani, які були одними з найкращих в Азії у 2022 році. Adani Enterprises зросли більш ніж на 3600% протягом останніх п'яти років, що перевершило навіть такі акції, як Tesla Inc. Ілона Маска, а Адані став найбагатшою людиною Азії.

«Проблеми торкаються самого серця індійського корпоративного сектора, де домінує низка сімейних конгломератів. За своєю природою вони непрозорі, і глобальні інвестори повинні довіряти питанням корпоративного управління», – зазначив Гері Дуган, головний виконавчий директор Global CIO Office.

До скандалу статки Адамі оцінювали в $125 млрд.

Раніше повідомлялося, що Метт Деймон втратив $ 250 млн, відмовившись від ролі в «Аватарі» Джеймса Кемерона. 

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Теги: Азія розслідування Ілон Маск

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