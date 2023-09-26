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Перша дружина російського військовополоненого приїхала до України за чоловіком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перша дружина російського військовополоненого приїхала до України за чоловіком
Росіянка приїхала до України, щоб донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні останні понад півтора року
фото: скріншот з відео

Ірина Криніна прибула з Красноярська із двома доньками семи та 10 років

Вперше від початку повномасштабного вторгнення до України з Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина. Ірина Криніна прибула з Красноярська із двома доньками семи та 10 років. Журналіст Дмитро Карпенко, який зазвичай бере інтерв'ю у військовополонених, поспілкувався з Іриною Криніною. Відповідне відео він оприлюднив на YouTube.

Як дісталася до України

Щоб виїхати з Росії до України, була побудована ціла схема. Спочатку кілька тижнів жінка чекала на візу. Потім їй і двом донькам допомогли купити квитки до Анталії. Одразу і туди, і назад, щоб ні в кого не виникло підозри, адже силовики і так уже пильно стежили за Іриною. Під час виїзду з Росії їх навіть зупинили на додаткову перевірку – опитували її та старшу доньку. Ірина нікому не казала, що їде до України. Навіть дітям. Тому й речі дівчаткам зібрала, як на курорт – купальники, надувні кола. Врешті з Росії їх випустили, а далі вони вже за допомогою координаторів дісталися з Анталії до Стамбула, потім до Молдови, а далі – до України. Тут їм знайшли трикімнатну квартиру.

Ірина Криніна повідомила, що вона приїхала до України, щоб донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні останні понад півтора року.

«Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до мешканців Росії, яким не однаково на війну і які якось можуть вплинути на припинення війни. Я приїхала з двома доньками – семи і 10 років. Залишилася нерухомість, тварини», – розповіла вона.

Жінка каже, що боїться повертатися до РФ, тому що її вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей.

«Я консультувалася не з одним юристом, перш ніж ухвалити це важливе рішення і приїхати до України. Всі мені одноголосно відповідали, що це дуже небезпечно. І якщо є можливість просити про політичний притулок, то краще залишатися в Києві», – розповідає вона.

Що передувало

Ірина наголосила, що приїхала по громадянського чоловіка Ковткова Євгена Юрійовича, він потрапив на війну по мобілізації. Його забрали на дев'ятий день мобілізації, 29 вересня йому вручили повістку, а 30 зранку він був у військкоматі і його вже не випустили.

«Ми його навіть зібрати не змогли. Жодної медкомісії, нічого такого не було», – уточнила жінка.

7 липня 2023 року Євген Ковткова потрапив у полон, про що цивільна дружина дізналася сама з українських Telegram-каналів.

«12 липня знайшла відео, в якому побачила, як його беруть у полон. Я одразу ж побігла до військкомату, вони зафіксували інформацію. У мене почалися «сім кіл пекла». Близько чотирьох тижнів я намагалася домогтися, щоб його визнали військовополоненим. Відео для них не було аргументом, тому що в частині мені сказали, що єдиний орган, який може визнати його військовополоненим, це частина, до якої він входить. Їм потрібен рапорт від командира. Багато хто з родичів про це не знає», – розповіла росіянка.

Ірина зазначила, що її чоловіка взяла в полон 3-тя окрема штурмова бригада, заснована ветеранами «Азову».

«Відео тоді записував Білецький. Я в Інтернеті знайшла номер цього командира, зателефонувала йому по WhatsApp. Він зі мною люб’язно поговорив, але нічим допомогти не зміг, бо сказав, що минуло понад тиждень і їх перевели до іншого місця. Мене ніхто не запитував, чи хочу я, аби він пішов на війну. Він поставив мене перед фактом і сказав, що йде. До війни я зразу ставилася вкрай негативно, тому що я вважаю, що в XXI сторіччі вести війни ні до чого. Краще одразу сісти за стіл перемовин і все обговорити... Чому люди мають гинути», – каже жінка.

Як на приїзд дружини відреагував чоловік

Військовополонений про наміри дружини не знав. Коли він побачив її, то був приголомшений. Чоловік опустив голову й мовчав, доки дружина розповідала, що в Росії військовополонені нікому не потрібні, що її скрізь проганяли, що обмінів немає через російську сторону. Ірина розповіла, що чоловіків, які повертаються до РФ після полону, відправляють назад на війну.

Євген Ковтков не міг отямитися від усього почутого. Однак він повідомив, що все-таки хоче йти на обмін та повертатися до Росії, бо там батьки. Залишатися в Україні він не хоче, попри те, що сюди приїхала його цивільна дружина. Але щоб її посадили в Росії після цього візиту до України, він теж не хоче.

Зазначимо, в межах проєкту «Хочу жити» в Україні від початку повномасштабної війни діє програма «Повернемо сина матері» та «Повернемо дружині чоловіка». Тобто російським матерям і дружинам пропонують приїхати до України за їхніми рідними.

Нагадаємо, Російська влада розширить перелік даних про бронювання авіаквитків, які авіакомпанії будуть зобов'язані передавати державі.

До слова, протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно.

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Теги: росіяни полон дружина війна

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