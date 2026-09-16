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Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік
На наступний рік значна частина необхідної суми поки не має підтверджених джерел
фото: glavcom.ua

Йдеться про десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування, які партнери поки не підтвердили

Україні на 2027 рік наразі бракує $32,6 млрд зовнішнього фінансування. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи ситуацію з державними фінансами, пише «Главком».

За її словами, щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні становить близько $50 млрд. Водночас на наступний рік значна частина необхідної суми поки не має підтверджених джерел.

Смаглюк зазначила, що власні ресурси держави формуються за рахунок податків і зборів, внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики та інших надходжень. Решту потреби Україна розраховує покривати за рахунок міжнародної підтримки.

Загалом у проєкті державного бюджету на 2027 рік потребу в міжнародній підтримці уряд оцінює у $52,6 млрд. Кабінет міністрів уже схвалив документ і передав його до Верховної Ради.

Водночас $32,6 млрд — це саме непідтверджена частина необхідного зовнішнього фінансування, а не весь дефіцит державного бюджету. Окремо проєкт бюджету передбачає загальний дефіцит на рівні близько 15% ВВП.

Доходи держбюджету-2027 уряд прогнозує на рівні 5,648 трлн грн, а видатки — 7,272 трлн грн. Найбільшу частину коштів планують спрямувати на сектор безпеки та оборони — 4,885 трлн грн.

За даними уряду, міжнародне фінансування наступного року має надходити від Європейського Союзу, країн G7 у межах механізму ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Загальний обсяг операцій із коштами бюджету перевищує 8 трлн грн, тоді як безпосередньо видатки державного бюджету становитимуть 7,27 трлн грн.

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Теги: Держбюджет бюджет Україна Верховна Рада

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