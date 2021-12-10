Американські банкіри спрогнозували, коли світова економіка відновиться після пандемії

Загальні тенденції надають приводи для стриманого оптимізму

2022 рік має ознаменуватися остаточним завершенням пандемії та повним відновленням світової економіки. Такий прогноз оприлюднили аналітики американського інвестиційного банку JPMorgan Chase & Co, повідомляє Axios.

«Ми вважаємо, що 2022 рік стане роком повного відновлення миру, закінчення пандемії та повернення до нормальних економічних та ринкових умов, які були у нас до появи Covid-19», – вважає головний стратег із глобальних ринків та керівник відділу глобальних досліджень банківської структури Марко Коланович. За прогнозами JPMorgan, у 2022-му американський індекс S&P 500 зросте на 8%, а акції ринків, що розвиваються, – на 18%.

Проте, за словами стратега, існують і ризики, які слід враховувати інвесторам. Йдеться, зокрема, про посилення геополітичної напруженості в Європі та Азії, енергетичній кризі, що насувається, та невизначеності щодо високої інфляції.

Нагадаємо, на думку чинної української влади, попри невтішний прогноз від МВФ, українська економіка внаслідок пандемії зазнала менших втрат, ніж економіки країн Євросоюзу. Падіння відбулося лише на 4%.

Також нагадаємо, що нещодавно МВФ попередив про ризики для світової економіки через штам «Омікрон».

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