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МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд
фото з відкритих джерел

Отриманий транш направлять на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм

Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові $1,3 млрд, що збільшить загальну суму виділену ним грошей з початку повномасштабного вторгнення до $2,7 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр Україн Денис Шмигаль.

Отриманий транш направлять на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості економіки держави.

Шмигаль зазначив, що загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали Україні близько $20 млрд.

«Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7», – вказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Також повідомлялося, що наприкінці липня Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням. 

До слова, як повідомила раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, країни-партнери України і міжнародні фінансові організації поінформували, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд

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Теги: фінансування МВФ Денис Шмигаль кредит

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