Державний «Ощадбанк» отримав новий статус

У Реєстрі прозорості державний «Ощадбанк» зареєструвався як суб’єкт лобіювання. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

За даними джерел «Главкома» у банківському секторі, «Ощадбанк» активно залучений до процесу консультацій із урядовими високопосадовцями щодо роботи програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тому у державній фінустанові могли розцінити це як лобізм і зареєструвалися суб’єктом лобіювання.

В офіційній відповіді на запит «Главкома» пресслужба «Ощадбанку» назвала закон про лобіювання важливим кроком на шляху боротьби із корупцією, «наслідки якої без перебільшення є руйнівними для розвитку економіки, рівноваги в суспільстві тощо». Пресслужба зауважила, що державний банк є підприємницьким товариством, основною метою якого є отримання прибутку, що передбачено його статутом. На діяльність «Ощадбанку» впливають як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, ті, які приймає Національний банк України.

«Якщо до введення закону про лобіювання в дію відповідні звернення банку, наприклад, до Національного банку, не обмежувалися (не регламентувалися), то наразі вони будуть кваліфікуватися як лобіювання та мають здійснюватися за встановленими правилами. У зв’язку з зазначеним та з метою відстоювання власних комерційних інтересів, в банку прийнято рішення набути статус суб’єкта лобіювання. Питання щодо надання банком послуг з лобіювання в інтересах інших осіб та відповідно вартості таких послуг не розглядається банком та не є доречним, оскільки така діяльність суперечить приписам статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – сказано у відповіді на запит.

Крім того, у державному банку нагадали, що у червні 2022 року Верховна Рада затвердила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, яка визначила «непрозору та непублічну діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив на прийняття Верховною Радою рішень, проблемою, яку слід вирішувати шляхом запровадження дієвого нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів впливу».

Разом з тим, статті 10 і 12 Закону про лобіювання прямо забороняють реєструватися лобістами юридичним особам, кінцеві бенефіціари яких пов’язані з органами державної влади.

«Ощадбанк» є державним банком, утвореним, відповідно до розпорядження президента України і постанови Кабінету міністрів від 21 травня 1999 року. Єдиним акціонером банку є держава в особі Кабінету міністрів, який здійснює функції управління його корпоративними правами. Тому тут прослідковується потенційний конфлікт інтересів між банком та державою, який виникатиме під час лобіювання», – переконана заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».