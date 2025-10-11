Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Державний «Ощадбанк» отримав новий статус

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
На діяльність «Ощадбанку» впливають як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, ті, які приймає НБУ
фото: rbc.ua

У пресслужбі фінустанови пояснили: статус лобіста банку потрібен, бо на його діяльність впливають як закони і підзаконні акти, зокрема, ті, які приймає НБУ

У Реєстрі прозорості державний «Ощадбанк» зареєструвався як суб’єкт лобіювання. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

За даними джерел «Главкома» у банківському секторі, «Ощадбанк» активно залучений до процесу консультацій із урядовими високопосадовцями щодо роботи програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тому у державній фінустанові могли розцінити це як лобізм і зареєструвалися суб’єктом лобіювання.

В офіційній відповіді на запит «Главкома» пресслужба «Ощадбанку» назвала закон про лобіювання важливим кроком на шляху боротьби із корупцією, «наслідки якої без перебільшення є руйнівними для розвитку економіки, рівноваги в суспільстві тощо». Пресслужба зауважила, що державний банк є підприємницьким товариством, основною метою якого є отримання прибутку, що передбачено його статутом. На діяльність «Ощадбанку» впливають як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, ті, які приймає Національний банк України.

«Якщо до введення закону про лобіювання в дію відповідні звернення банку, наприклад, до Національного банку, не обмежувалися (не регламентувалися), то наразі вони будуть кваліфікуватися як лобіювання та мають здійснюватися за встановленими правилами. У зв’язку з зазначеним та з метою відстоювання власних комерційних інтересів, в банку прийнято рішення набути статус суб’єкта лобіювання. Питання щодо надання банком послуг з лобіювання в інтересах інших осіб та відповідно вартості таких послуг не розглядається банком та не є доречним, оскільки така діяльність суперечить приписам статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – сказано у відповіді на запит.

Крім того, у державному банку нагадали, що у червні 2022 року Верховна Рада затвердила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, яка визначила «непрозору та непублічну діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив на прийняття Верховною Радою рішень, проблемою, яку слід вирішувати шляхом запровадження дієвого нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів впливу».

Разом з тим, статті 10 і 12 Закону про лобіювання прямо забороняють реєструватися лобістами юридичним особам, кінцеві бенефіціари яких пов’язані з органами державної влади.

«Ощадбанк» є державним банком, утвореним, відповідно до розпорядження президента України і постанови Кабінету міністрів від 21 травня 1999 року. Єдиним акціонером банку є держава в особі Кабінету міністрів, який здійснює функції управління його корпоративними правами. Тому тут прослідковується потенційний конфлікт інтересів між банком та державою, який виникатиме під час лобіювання», – переконана заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».

Читайте також:

Теги: Ощадбанк Національний банк корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники пропонували уникнути призову за $17 тис.
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
1 жовтня, 18:02
Згідно з документом, витрати на виготовлення нових монет не збільшаться
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про перейменування копійки на шаг
1 жовтня, 16:02
Монета має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом
Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем
30 вересня, 21:53
Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
23 вересня, 12:07
Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників
У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні
22 вересня, 19:15
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони
22 вересня, 15:27
Правоохоронці затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра
Допомагав депутатці облради фіктивно служити. ДБР затримало офіцера
19 вересня, 12:06
Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам загрожує до семи років увʼязнення
Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ
17 вересня, 15:43
Крупі заборонили залишати межі міста Хмельницький
Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет
11 вересня, 17:47

Економіка

Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС
Україна втрачає урожай соняшнику: ціни на олію можуть різко зрости
Україна втрачає урожай соняшнику: ціни на олію можуть різко зрости
Україна з 2022 року витратила 5 млн грн з бюджету на перегляд порнографії – ЗМІ
Україна з 2022 року витратила 5 млн грн з бюджету на перегляд порнографії – ЗМІ
Брюссель погодив оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Брюссель погодив оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Чи зростуть вантажні тарифи «Укрзалізниці»? Промисловці звернулися до уряду
Чи зростуть вантажні тарифи «Укрзалізниці»? Промисловці звернулися до уряду

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua