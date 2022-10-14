Що Україна експортувала в 2022 році: список

Звідки та що Україна імпортувала в 2022 році

За 9 місяців 2022 року товарообіг України склав $72,3 млрд

У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на $39,2 млрд, а от експортувала – на $33,1 млрд. Про це свідчать дані Державної митної служби.

Які товари та куди експортувала Україна

Найбільше українського експорту припало на такі країни:

Польща – $5,1 млрд;

Румунія – $2,6 млрд;

Туреччина – $2,2 млрд.

До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:

продовольчі товари – $16 млрд;

метали та вироби з них – $5,1 млрд;

машини, обладнання і транспорт – $3,3 млрд.

Звідки та що імпортувала Україна у 2022 році

Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн:

Китай – на $5,8 млрд;

Польща – на $3,8 млрд;

Німеччина – $3,3 млрд.

Головними імпортованими товарами стали:

машини, обладнання і транспорт – $10,9 млрд;

паливно-енергетичні товари – $9,7 млрд;

продукція хімічної промисловості – $7,1 млрд.

Так, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.

Нагадаємо, Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го – до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти – 45,1%.