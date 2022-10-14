Що Україна експортувала в 2022 році: список
За 9 місяців 2022 року товарообіг України склав $72,3 млрд
У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на $39,2 млрд, а от експортувала – на $33,1 млрд. Про це свідчать дані Державної митної служби.
Які товари та куди експортувала Україна
Найбільше українського експорту припало на такі країни:
- Польща – $5,1 млрд;
- Румунія – $2,6 млрд;
- Туреччина – $2,2 млрд.
До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:
- продовольчі товари – $16 млрд;
- метали та вироби з них – $5,1 млрд;
- машини, обладнання і транспорт – $3,3 млрд.
Звідки та що імпортувала Україна у 2022 році
Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн:
- Китай – на $5,8 млрд;
- Польща – на $3,8 млрд;
- Німеччина – $3,3 млрд.
Головними імпортованими товарами стали:
- машини, обладнання і транспорт – $10,9 млрд;
- паливно-енергетичні товари – $9,7 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $7,1 млрд.
Так, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.
Нагадаємо, Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го – до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти – 45,1%.
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