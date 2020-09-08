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    У столичних банках спалах коронавірусу

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    Коронавірус виявляють у&nbsp;співробітників фінансових установ - У столичних банках спалах коронавірусу
    Коронавірус виявляють у співробітників фінансових установ

    Банки посідають перше місце серед осередків захворювання на коронавірус у Києві

    Великі осередки спалаху коронавірусу в Києві поки не виявляються.

    Про це повідомив сайту «Сьогодні» голова Управління Держпродспоживслужби у столиці Олег Рубан.

    «Максимальні осередки – це 5-6 інфікованих в організованих трудових колективах. Ми їх своєчасно виявляємо. Зараз – це фінансові структури, а саме банки. Вони чомусь посідають перше місце. Напевно, тому, що люди повернулися на роботу з відпусток, які провели в «червоних» регіонах, де інфекція поширюється дуже швидко. В топі у нас цього і минулого тижня – співробітники фінансових установ», - розповів Рубан.

    На другому місці серед осередків захворюваності на коронавірус – школи і вузи. «Діти повернулися до навчання, і помітний сплеск захворювання. Я думаю, що через тиждень вони посідатимуть перше місце, і ми будемо працювати виключно з ними. Однак, у нас напрацьований чіткий алгоритм дій! Проводяться профілактичні та протиепідемічні заходи. І ми знаємо, як боротися з інфекцією», – запевняє голова Держпродспоживслужби Києва.

    Нагадаємо, на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      140479
    • Хворіють
      73999
    • Одужали
      63546
    • Померли
      2934

    Від початку епідемії у Києві підтверджено 15511 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 235 осіб.

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