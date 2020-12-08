Як банки дурять клієнтів. НБУ прозвітував про боротьбу з недобросовісною рекламою
Наразі триває робота з виправлення двох найпоширеніших помилок у відеорекламі банків
Тепер споживачі можуть об’єктивно порівнювати продукти різних банків та робити зважений вибір
Найбільші 25 банків уже виконують вимоги Національного банку щодо розміщення повної інформації про продукти та послуги на сайтах і у рекламі. Про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.
За її словами, з іншими банками НБУ проводить активну роботу в цьому напрямі.
З вересня до грудня найбільші банки впорядкували інформацію про кредити та депозити на власних сайтах, у тому числі роботу калькуляторів для розрахунку витрат за кредитом чи відсотків за вкладом.
Наразі триває робота з виправлення двох найпоширеніших помилок у відеорекламі банків:
- Неповна інформація. Наприклад, у рекламі є дані щодо максимальної суми кредиту, але немає інформації щодо річної ставки та термінів;
- примітки з «зірочкою» зазначаються дуже дрібним шрифтом. Самі по собі примітки не заборонені. Однак текст кожної з них повинен бути придатним до читання.
«Банки мають час на виправлення цих «мінусів», – зазначає Нацбанк.
НБУ відстежує внесення банками змін та допомагає в питаннях, які потребують роз’яснень.