Як банки дурять клієнтів. НБУ прозвітував про боротьбу з недобросовісною рекламою

Найбільші 25 банків уже виконують вимоги Національного банку щодо розміщення повної інформації про продукти та послуги на сайтах і у рекламі. Про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

За її словами, з іншими банками НБУ проводить активну роботу в цьому напрямі.

З вересня до грудня найбільші банки впорядкували інформацію про кредити та депозити на власних сайтах, у тому числі роботу калькуляторів для розрахунку витрат за кредитом чи відсотків за вкладом.

Наразі триває робота з виправлення двох найпоширеніших помилок у відеорекламі банків:

Неповна інформація. Наприклад, у рекламі є дані щодо максимальної суми кредиту, але немає інформації щодо річної ставки та термінів;

примітки з «зірочкою» зазначаються дуже дрібним шрифтом. Самі по собі примітки не заборонені. Однак текст кожної з них повинен бути придатним до читання.

«Банки мають час на виправлення цих «мінусів», – зазначає Нацбанк.

НБУ відстежує внесення банками змін та допомагає в питаннях, які потребують роз’яснень.

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