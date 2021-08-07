Мінцифри придумало новий вид контролю за соцвиплатами

Електронна версія національної валюти буде використовувати технологію, яка дозволяє відстежувати всі операції

Українська електронна валюта – е-гривня, яку створює Нацбанк, – може використовуватися для забезпечення цільових соціальних виплат. Наприклад, в такій валюті можуть почати виплати субсидій, і витратити ці гроші можна буде виключно на оплату комунальних платежів. Відстежувати операції можна за допомогою блокчейна.

Таку думку висловив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняк в інтерв’ю Minfin.

«Е-гривня створить можливість використання смартконтрактів. Наприклад, якщо держава робить соціальні виплати фіатними грошима, воно не може проконтролювати, як витрачаються ці кошти. У випадку ж із цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидії, або на покупку дитячих товарів тощо... Завжди можна зайти на блокчейн, подивитися, який банком залучалися кошти, куди далі вони були переведені», – розповів Борняк.

Що таке е-гривня?

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. Нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, 4 січня, Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), яка працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю. У його межах сторони працюватимуть над впровадженням віртуальних активів і цифрової валюти в Україні.

Як повідомлялося, НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.