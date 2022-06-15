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  4. НБУ пригрозив перевірками банкам-порушникам обмежень воєнного стану
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    Економіка

    НБУ пригрозив перевірками банкам-порушникам обмежень воєнного стану

    Нацбанк полегшив виплати громадянам РФ і Білорусі, які служать у ЗСУ та Нацгвардії - НБУ пригрозив перевірками банкам-порушникам обмежень воєнного стану

    Нацбанк полегшив виплати громадянам РФ і Білорусі, які служать у ЗСУ та Нацгвардії

    фото з відкритих джерел

    Нацбанк вніс зміни до постанови щодо правил роботи банківської системи в період воєнного стану

    Національний банк України в разі наявності інформації, яка може свідчити про недотримання банками базової постанови щодо правил роботи банківської системи в період воєнного стану, має право провести позапланову перевірку. Відповідні зміни НБУ вніс своєю постановою від 14 червня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Крім того, Нацбанк дозволив банкам здійснювати видаткові операції за рахунками громадян РФ і Білорусі, відкритими в рамках зарплатних проєктів військових частин ЗСУ та Нацгвардії, без погодження зі Службою безпеки України.

    Додатково банки отримали дозвіл продавати валюту СБУ для контррозвідувальних, оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій.

    До базової «військової» постанови було внесено ще кілька правок, зокрема про облік усіх іноземних валют при розрахунку допустимої суми продажу готівкової валюти населенню, про дозвіл операції своп із купівлі-продажу іноземної валюти з іноземним банком-депозитарієм, що має рахунок у цінних паперах у НБУ.

    Право оплатити послуги іноземного банку-депозитарію отримав і Центральний депозитарій цінних паперів.

    До слова, Національний банк змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

    Теги: росія окупанти Національний банк війна Україна окупація #stoprussia
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    НБУ пригрозив перевірками банкам-порушникам обмежень воєнного стану