НБУ випустить нову пам'ятну монету номіналом 100 грн

Випуск нової пам'ятної монети від НБУ очікується у серпні 2026 року

Національний банк України планує випустити нову пам’ятну монету номіналом 100 грн. Цю монету випустять до окремого свята. Про це пише «Главком» із посиланням на НБУ.

Нову пам’ятну монету випустять до Дня незалежності України. Назва монети відповідна «До 35-річчя Незалежності України». Пам’ятна монета стане частиною серії «Українська держава».

Очікуваний тираж монети НБУ планує до 1 тис. із золота 900 проби. Також відомі її розміри: діаметр – 32 міліметри, маса – 31,1 грама. Також відомо, що монета карбуватиметься у якості «пруф», що є найвищим стандартом у виготовлені монети. Варто зауважити, що такі монети є пам’ятними, тому вони мають лише культурну цінність.

Нагадаємо, що Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича». Вона є продовженням серії монет «Видатні особистості України». Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу. Монета присвячена Нілу Хасевичу вийде у світ номіналом 2 грн, вона виготовлена зі сплаву нейзильберу.

Також повідомлялося, що Національний банк запустив нову серію обігових пам'ятних монет номіналом 10 грн під назвою «Ми сильні. Ми разом», де на реверсі замість гетьмана Івана Мазепи буде стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами й зображенням однієї з областей України.

Раніше «Главком» писав про те, що Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 грн і виготовлена із золота 900 проби. На аверсі монети на тлі патерну ММ-14 («Малюнок маскувальний зразка 2014 року», відомий також як «Піксель» або «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.