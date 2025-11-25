Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)
Ця пам'ятна монета продовженням проєкту НБУ монет серії «Видатні особистості України»
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича». Вона є продовженням серії монет «Видатні особистості України». Про це повідомила пресслужба Нацбанку, повідомляє «Главком».
Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу. «Легенді українського підпілля, видатному художнику-графіку та учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України. Саме він розробив дизайн бофонів (від «бойовий фонд») – грошових квитанцій із національною символікою та емблемами українських визвольних організацій, які використовували для забезпечення армії (за принципом сучасних донатів), а також як агітаційні матеріали в повстанській діяльності. За це він був переслідуваний та згодом убитий радянською владою», – зазначається у повідомленні НБУ.
Монета присвячена Нілу Хасевичу вийде у світ номіналом 2 грн, вона виготовлена зі сплаву нейзильберу. На лицьовій стороні монети розміщено автопортрет Ніла Хасевича, а на реверсі (задній частині монети) змальовано композицію з фрагментів гравюри на дереві Ніла Хасевича. «Композиція містить елементи графіки митця як символу економічного, ідеологічного та морального ресурсу опору. Угорі на матовому тлі розміщено написи: «ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ» та «300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД»» , – повідомили в пресслужбі НБУ.
Продаж цієї моменти очікується вже в листопаді 2025 року. Її можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Усього тираж пам’ятної монети склав до 75 000 тис. у сувенірному пакуванні.
Раніше Главком розповідав про яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича. 150 графічних композицій він створив за роки перебування в УПА. Його карикатури на радянський режим та його лідерів неабияк дратували комуністичну владу. Його графіка була ефективною зброєю в руках визвольного підпілля.
Ніл Хасевич (25 листопада 1905 року- 4 березня 1952 року) – художник-графік, член ОУН, Української головної визвольної ради, Української повстанської армії. Лицар Срібного Хреста Заслуги УПА та медалі «За боротьбу в особливо важких умовах».
