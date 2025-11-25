Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича»
фото: НБУ

Ця пам'ятна монета продовженням проєкту НБУ монет серії «Видатні особистості України»

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича». Вона є продовженням серії монет «Видатні особистості України». Про це повідомила пресслужба Нацбанку, повідомляє «Главком».

Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу. «Легенді українського підпілля, видатному художнику-графіку та учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України. Саме він розробив дизайн бофонів (від «бойовий фонд») – грошових квитанцій із національною символікою та емблемами українських визвольних організацій, які використовували для забезпечення армії (за принципом сучасних донатів), а також як агітаційні матеріали в повстанській діяльності. За це він був переслідуваний та згодом убитий радянською владою», – зазначається у повідомленні НБУ.

Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу
Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу
фото: НБУ

Монета присвячена Нілу Хасевичу вийде у світ номіналом 2 грн, вона виготовлена зі сплаву нейзильберу. На лицьовій стороні монети розміщено автопортрет Ніла Хасевича, а на реверсі (задній частині монети) змальовано композицію з фрагментів гравюри на дереві Ніла Хасевича. «Композиція містить елементи графіки митця як символу економічного, ідеологічного та морального ресурсу опору. Угорі на матовому тлі розміщено написи: «ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ» та «300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД»» , – повідомили в пресслужбі НБУ.

Продаж цієї моменти очікується вже в листопаді 2025 року. Її можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Усього тираж пам’ятної монети склав до 75 000 тис. у сувенірному пакуванні.

Раніше Главком розповідав про яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича. 150 графічних композицій він створив за роки перебування в УПА. Його карикатури на радянський режим та його лідерів неабияк дратували комуністичну владу. Його графіка була ефективною зброєю в руках визвольного підпілля.

Ніл Хасевич (25 листопада 1905 року- 4 березня 1952 року) – художник-графік, член ОУН, Української головної визвольної ради, Української повстанської армії. Лицар Срібного Хреста Заслуги УПА та медалі «За боротьбу в особливо важких умовах».

Повідомлялося, що Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл». У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в межах культурно-мистецького проєкту «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» відбулася презентація нової срібної пам’ятної монети Національного банку України номіналом 10 гривень. Цей випуск продовжує серію «Духовні скарби України» та присвячений Архістратигу Михаїлу – одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу.

Читайте також:

Теги: гроші монета НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поради, як не витратити більше, ніж запланували
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
24 листопада, 21:12
Справа Шабуніна складається з 20 томів
Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького
2 листопада, 20:30
Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
8 листопада, 14:38
Вчителі не отримають обіцяне підвищення зарплат у 2026 році
Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь
11 листопада, 15:52
Під час переговорів у Женеві з мирного плану прибрали пункт про російські заморожені активи
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Вчора, 00:32
Одна з останніх монет, викарбуваних в монетному дворі США у Філадельфії
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
13 листопада, 06:19
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
Українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
15 листопада, 22:24
Де найбільша частка населення не може звести кінці з кінцями
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
24 листопада, 20:30

Економіка

Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)
Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)
Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua