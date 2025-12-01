Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму

Станом на 1 листопада 2025 року в обігу перебувало майже 331 млн монет номіналом 10 грн

На реверсі монети номіналом 10 грн замість гетьмана Івана Мазепи буде стилізована мапа України

Національний банк запустив нову серію обігових пам'ятних монет номіналом 10 грн під назвою «Ми сильні. Ми разом», де на реверсі замість гетьмана Івана Мазепи буде стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами й зображенням однієї з областей України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

З 1 грудня в обіг ввели перші три монети нової серії, присвячені Криму, Донецькій і Луганській областям як регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії. Національний банк планує продовжувати випуск обігових пам'ятних монет цієї серії упродовж наступних двох років і присвятити монети кожній області України. Загалом в обіг введуть 54 млн монет у такому дизайні.

Перші три монети нової серії присвячені Криму, а також Донецькій і Луганській областям фото: НБУ

За даними НБУ, станом на 1 листопада 2025 року в обігу перебувало майже 331 млн монет номіналом 10 грн. Усі нові монети будуть перебувати в обігу паралельно з іншими 10-гривневими монетами. Банки та СІТ-компанії поступово отримуватимуть ці монети для видачі клієнтам. Нова серія присвячена єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.

