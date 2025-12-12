Головна Гроші Економіка
Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»
На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня
фото: НБУ

Унаслідок операції «Павутина» було уражено десятки російських літаків

Служба безпеки разом з Національним банком України презентували пам’ятну монету, присвячену унікальній спецоперації «Павутина». Монета має номінал 5 грн, її запланований тираж – 75 тис. одиниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора та пресслужбу СБУ.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки. Вони символізують приховане перевезення FPV-дронів на територію РФ та відсилають до давньогрецької легенди про хитрість, яка дозволила воїнам непомітно увійти до ворожого міста.

Монета має номінал 5 грн
Монета має номінал 5 грн
фото: СБУ

На реверсі зображено силует дрона з бойовою частиною та напис «117 FPV дронів». Саме стільки безпілотників було залучено у спецоперації. Центральний елемент – дзеркальний силует великого стратегічного літака, що символізує головну ціль удару.

Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами, що в системі керування дронами забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: «Спецоперація СБУ «Павутина».

На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня, на реверсі – силует дрона з бойовою частиною та напис «117 FPV дронів»
На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня, на реверсі – силует дрона з бойовою частиною та напис «117 FPV дронів»
фото: СБУ

Як відомо, спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. В результаті спеціальними FPV-дронами було уражено 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах окупантів. Загальна сума втрат Росії становила понад $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

