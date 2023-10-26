НБУ знизив облікову ставку та покращив прогноз ВВП

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році

Основний чинник перегляду прогнозу щодо інфляції – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін

Національний банк України ухваливо рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16% річних. Таким чином Нацбанк зрівняв облікову ставку зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою «нижньої межі», – зазначається у повідомленні.

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме «обліковій ставці + 4 в. п.» (20%);

Ставка за кредитами рефінансування дорівнюватиме «обліковій ставці + 6 в. п.» (22%).

Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, зазначають у Нацбанку.

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«Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки», – зазначається у повідомленні.

Водночас утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

У Нацбанку спрогнозували подальше зниження облікової ставки за умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму.

«Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків з валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики у наступному році. Повернення до циклу зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки», – додали у Нацбанку.

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Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. Таож НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Водночас НБУ покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%.

Як повідомляє пресслужба регулятора, основний чинник перегляду прогнозу щодо інфляції – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Водночас Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.

«Вищі темпи зростання цін зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін», – йдеться у повідомленні.

Утім, надалі інфляція сповільниться до 6% у 2025 році. Цьому передусім сприятиме очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

Раніше Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні.