Німеччина в один день закрила половину своїх атомних електростанцій

Рішення поступово відмовитися від ядерної енергетики та перейти до відновлюваної енергії вперше прийнято урядом ФРН у 2002 році

Три реактори, які сьогодні закрили, були вперше введені в експлуатацію у середині 1980-х років

Німеччина у п'ятницю, 31 грудня, закривала половину із шести своїх атомних електростанцій. Про це повідомляє AP.

Три реактори, які сьогодні закрили, були вперше введені в експлуатацію у середині 1980-х років. Вони постачали електроенергією мільйони німецьких домогосподарств майже 40 років.

Зокрема, одна з електростанцій – Брокдорф, що за 40 км на північний захід від Гамбурга на річці Ельбі – стала особливим центром антиядерних протестів, що спалахнули після Чорнобильської катастрофи 1986 року. Інші дві АЕС – Гронде, приблизно за 40 км на південь від Ганновера, і Грундреммінген, за 80 км на захід від Мюнхена.

Рішення поступово відмовитися від ядерної енергетики та перейти від викопного палива до відновлюваної енергії вперше прийнято урядом Герхарда Шредера у 2002 році. Потім Ангела Меркель скасувала своє рішення продовжити термін експлуатації німецьких атомних станцій після катастрофи на Фукусімі в Японії в 2011 році і встановила 2022 рік як останній термін для їхнього закриття.

Зазначимо, що в Німеччині вже звучали заклики переглянути рішення про припинення використання ядерної енергії, оскільки електростанції, що діють, вже виробляють відносно мало вуглекислого газу.

Як стверджують прихильники атомної енергії, вони можуть допомогти Німеччині досягти кліматичних цілей щодо скорочення викидів парникових газів.

До слова, Фінляндія запустила найбільший в Європі атомний реактор.