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    Фінляндія запустила найбільший в Європі атомний реактор

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    Повноцінно АЕС почне працювати з червня - Фінляндія запустила найбільший в Європі атомний реактор
    Повноцінно АЕС почне працювати з червня
    фото: Esa Syväkuru / Yle

    Запуск попередньої атомної електростанції у Фінляндії відбувся більше ніж чотири десятиліття тому

    Фінська компанія Teollisuuden Voima заявила, що найбільший ядерний реактор в Європі Olkiluoto 3 було запущено 20 грудня. Про це повідомляє Yle.

    Центр радіаційної та ядерної безпеки STUK видав дозвіл на запуск нового ядерного реактора минулого тижня. За даними STUK, умови для проведення випробувань з досягненням початкової критичності та випробувань у режимі малої потужності виконані, а пусконалагоджувальні роботи пройшли успішно. Це свідчить про те, що станція працює за планом.

    Виробництво електроенергії планується розпочати в січні з 30%. Повноцінно АЕС почне працювати з червня.

    Протягом випробного терміну з січня по червень енергоблок вироблятиме електроенергію, використовуючи різну потужність.

    За даними Teollisuuden Voima, запуск попередньої атомної електростанції у Фінляндії відбувся більше ніж чотири десятиліття тому, і навіть в Європі таке було востаннє близько 15 років тому.

    Нагадаємо, у березні стало відомо, що у Фінляндії незабаром фінішує будівництво п'ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3. Він стане найбільшим в Європі та, можливо, одним із найсучасніших у світі.

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    Теги: Фінляндія АЕС
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    Фінляндія запустила найбільший в Європі атомний реактор