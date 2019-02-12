НКРЕКП залишила інвестиції «Сумигаз» незмінними



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Для підвищення технічного рівня експлуатації газових мереж «Сумигазу» цьогоріч передбачено 19,3 млн грн

У 2019 році інвестиції в газорозподільні мережі Сумщини перевищать 43 млн грн. ПАТ «Сумигаз» спрямовує ці кошти на удосконалення обліку природного газу, реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на поточний рік. Основними є: удосконалення обліку природного газу та забезпечення безаварійної та безперебійної роботи газорозподільної системи.

Вперше регулятор погодив фінансування на формування обмінного фонду приладів обліку – 8,1 млн грн. На заміну індивідуальних лічильників, які не пройшли чергову повірку, передбачено 16,5 млн грн.

Для підвищення технічного рівня експлуатації газових мереж передбачено 19,3 млн грн. У цьому році модернізують понад 200 об’єктів на розподільчих газопроводах: замінять морально та фізично застаріле обладнання на ГРП та ШРП, проведуть капітальний ремонт станцій катодного захисту, відновлять електроживлення і встановлять блискавкозахист. Впровадження новітніх технологій та модернізація обладнання надає змогу підвищувати якість надання послуг усім групам споживачів.

Нагадаємо, торік компанія інвестувала у газорозподільну систему 43 млн грн, що дозволило стабільно забезпечити розподіл природного газу до понад 380 тис. побутових споживачів і близько 2,2 тис. підприємств та установ Сумської області.