США готуються виділити Україні та союзникам по НАТО близько $45 млрд – Reuters

На наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет,

Конгрес США розгляне законопроєкт про держфінансування на 2023 рік на суму $ 1,7 трлн. З яких передбачається виділення $44,9 млрд допомоги Україні та союзникам по НАТО. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроекті, перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.

«У законопроєкт включено 44,9 млрд доларів додаткової екстреної допомоги Україні та союзникам по НАТО», – йдеться у повідомленні.

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Так, лідери Сенату та Палати представників планують прийняти законопроєект і надіслати його президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

Як зазначає видання, демократи та республіканці сперечалися між собою про те, скільки грошей слід виділяти на військові та невійськові програми.

Втім, як стало відомо, на наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет, що становитиме $858 млрд і перевищує торішній, що становив $740 млрд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із помічником держсекретаря США Джеффрі Паєттом. Посадовці обговорили відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури за принципом Build back better (відбудувати краще, ніж було).