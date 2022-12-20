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Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від США: що отримає Україна
США планують передати Україні комплекти JDAM
фото ілюстративне

Україна отримає електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби»

У межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення. Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох американських чиновників.

Зазначається, що ці електронні засоби поєднують системи навігації й глобального позиціонування і можуть бути прилаштовані до бомб різної ваги і розмірів для створення так званих об'єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил або інші великі цілі. «Розумні бомби» зможуть уражати цілі на відстані близько 24 кілометрів – тобто не вглиб території Росії.

Проте не уточнюється кількість електронного обладнання і який саме тип JDAM отримає Україна.  

Джерела зазначають, що новий пакет американської військової допомоги очікується вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що США готуються виділити Україні та союзникам по НАТО близько $45 млрд.

Нагадаємо, що новий пакет військової допомоги для України готує Фінляндія.

Теги: США війна росія окупанти Україна

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