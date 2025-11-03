Головна Гроші Економіка
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Комітет НБУ прогнозує облікову ставку 12,5–13,5% на кінець 2026 року
фото з відкритих джерел

Комітет з монетарної політики Нацбанку очікує, що облікова ставка може знизитися вже наприкінці 2025 року та скласти 12,5–13,5% до кінця 2026-го

НБУ прогнозує пом’якшення монетарної політики наступного року, однак початок циклу зниження облікової ставки залежить від темпів інфляції, енергетичної ситуації та прогресу у співпраці з МВФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

За результатами засідання Комітету з монетарної політики Нацбанку, більшість його членів очікують, що облікова ставка наприкінці 2026 року буде в межах 12,5–13,5%.

У жовтні правління НБУ залишило ставку на рівні 15,5%, оскільки шестеро членів Комітету вважали, що ризики для зростання інфляції залишаються високими через дефіцит енергоресурсів та збільшення бюджетного дефіциту.

Ще п’ятеро членів комісії допускають зниження ставки не раніше січня 2026 року, тоді як інші п’ятеро не виключають можливості зниження вже наприкінці цього року у разі стійкого сповільнення інфляції та покращення інфляційних очікувань.

Передумовою для зниження ставки називають прогрес у новій програмі з МВФ та репараційну позику на основі заморожених російських активів. 

«Попри розбіжності в думках щодо початку циклу зниження ставки, учасники дискусії мають близькі оцінки стосовно простору для пом’якшення процентної політики у 2026 році. Переважна більшість із них очікують облікову ставку в межах 12,5% - 13,5% наприкінці наступного року. Лише один член КМП бачить можливості для її суттєвішого зниження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що правління Національного банку України (НБУ) використовує облікову ставку як ключовий інструмент монетарної політики для контролю інфляції та підтримки стабільності фінансового ринку. Рішення зберегти ставку на рівні 15,5% дозволяє стримувати зростання цін та підтримувати стійкість курсу гривні, особливо в умовах економічної невизначеності та впливу повномасштабної війни з Росією.

Теги: інфляція Нацбанк

