Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Оператори поштового зв’язку та міжнародні перевізники можуть здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів
фото: glavcom.ua

За словами регулятора, помʼякшення мають на меті допомогти малому бізнесу та підтримати українців за кордоном

Національний банк знову пом’якшує валютні обмеження. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Ураховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, увезених для споживання в США, та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, Національний банк дає змогу операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США», – йдеться в заяві.

Крім того, внесено зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів. Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб.

Нагадаємо, на початку серпня Нацбанк повідомив, що пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості.

НБУ заявив, що дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, що й надалі становить 1 млн євро в еквіваленті на місяць. Отже, в бізнесу з'явиться можливість частково репатріювати дивіденди за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2023 року (а не з 1 січня 2024 року, як є нині).

До слова, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
