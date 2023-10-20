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Один з найбільших виробників цукру в Європі купує завод у Луцьку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Один з найбільших виробників цукру в Європі купує завод у Луцьку
фото з відкритих джерел

Покупець обіцяв протягом п’яти років оплачувати перевезення буряків на відстань до 132 км

Антимонопольний комітет у четвер, 19 жовтня, дозволив ТОВ «Радехівський цукор», власником якого є німецька компанія Pfeifer & Langen, купити активи ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у передмісті Луцька. Про це йдеться на сайті АМКУ.

Раніше АМКУ повідомляв, що виявив підстави для заборони концентрації, бо вона може створити загрози для конкуренції, але покупець взяв на себе низку зобов'язань, щоб не допустити цього.

Наприклад, він пообіцяв протягом п'яти років:

  • не встановлювати різних умов до рівнозначних угод щодо переробки цукрових буряків на давальницьких умовах;
  • не обмежувати постачальників буряків у праві самостійно визначати, яку частину він буде продавати, а яку – переробляти на давальницьких умовах;
  • не відмовляти без підстав у переробці буряків;
  • оплачувати перевезення буряків на відстань до 132 км;
  • пропонувати довгострокові договори (до трьох років), але не обмежувати постачальників у праві на коротші договори;
  • віддавати не менше 74 кг цукру з тонни буряка на давальницьких умовах, якщо постачальник є платником ПДВ, або 64 кг, якщо він не є платником ПДВ.

Раніше повідомлялося, що керівники сумського заводу постачали насоси для атомної енергетики та нафтогазової галузі Росії.

Теги: завод Луцьк Волинська область

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